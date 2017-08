"Company Contatto Summer Tour" ad Asiago

Mercoledì 16 agosto alle 21.30 torna ad Asiago in piazza Carli la movida itinerante "Company Contatto Summer Tour" per una festa piena di musica, colori ed animazione in occasione della tradizionale "Festa del Prunno" nel giorno di San Rocco nella Piana del Prunno a un paio di chilometri dal centro storico altopianese.

Ad inizio serata sul palco della manifestazione verrà incoronata "Miss Reginetta del Bosco 2017" con le sue damigelle al seguito dopo l'elezione in prima serata al Prunno e verrà consegnato il Premio Turistico 2017 prima del grandy party targato Radio Company.

Verso mezzanotte gran finale con i fuochi d'artificio, che illumineranno il cielo di Asiago insiema a tutto l'Altopiano.

