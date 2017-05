"Closing Party": la grande chiusura della movida domenicale a "Il Clubbino"

TUTTE LE FESTE IN DISCOTECA PER IL WEEKEND DAL 5 AL 7 MAGGIO 2017

Domenica 7 maggio dalle 18 alle 24 il locale "Il Clubbino" di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 presso l'ex discoteca X-SO Official (ingresso dalla Birreria Doppio Malto) presenta l'evento "Closing Party" per la grande chiusura della movida domenicale più elegante della provincia berica con la special guest voice Ary Fashion Performer. A partire dalle 18 fino alle 20 scatterà la situazione "Apericena Sunday Night" con "American Bar", free buffet di benvenuto by "Pollo Loco Thiene" e "Premium Cocktail Bar". Live Barber Shop by "Salone Fashion" di Marano Vicentino e "Fashion Corner" by "Shana Shop" di Thiene. Dalle 20 alle 4 live show musicale speciale in console con i dj a rotazione: Andrea Martini, Kris T, Andrea Beat, Marco Elle, Starwell. Ingresso gratuito. Infoline: Cico 347.6545359 - Ale 340.98459 - Ricky 333.4195777 - Massi 338.9637207 - Giovanni 340.7223783.

