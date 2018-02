Claudio Coccoluto Dj set • Totem Club - Vicenza

Venerdì 23 Febbraio

Totem Club • From Disco to Disco • 1.4 U 1.4 ME - One for you One for me • Totem Gallery



Claudio Coccoluto dj set

Dax DJ set

Buffa doc dj set

Munstac dj set

Claudio Coccoluto, il DJ, 45 anni si muove con esperienza e saggezza ma con l’energia e la passione dei vent’anni tra le console di tutto il mondo.

Claudio Coccoluto seguendo la strada della musica è diventato il DJ, instancabile alchimista del suono che ha portato il djing italiano ai vertici della scena internazionale. “l’italiano artista” (come è stato definito da alcuni magazines internazionali) ha creato uno stile universale.

INFO:

Buffa: 3391944481

Bari: 3493231540

Max: 3464065500