"Ciak Casanova": festa in maschera a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore

Venerdì 17 febbraio dalle 21.30 alle 3 è in programma l'evento "Ciak Casanova" con una festa elegante in maschera presso Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore in via Lovara 36. Una serata speciale per festeggiare il Carnevale, perchè "la vita è un film da vivere" in una location dal fascino immortale proprio come il "latin lover" veneziano Casanova. E' gradito l'abito elegante con maschera. Costo: 15 euro. Infoline: 340.7370912 - 347.9723896.

