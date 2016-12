"Christmas Love Story" alla "Corte degli Aranci" di Marano Vicentino

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 25 dicembre 2016 alle 21.30 la discoteca "La Corte Degli Aranci" di Marano Vicentino in via San Fermo 58 presenta l'evento "Christmas Love Story" per la one night con la musica, che ha fatto la storia del prestigioso locale vicentino. Sarà un viaggio di emozioni per un vero e proprio "Remember Party" con tutti i protagonisti, che dal 2008 al 2013 hanno reso grande "La Corte degli Aranci" dai promoter ai direttori fino ai deejay storici. Saranno allestite 4 situazioni sonore diverse dalla dance commerciale all'hip hop fino alla house e al revival con una quindicina di dj in consolle. Portico Dance Hall powered by "Aperitiviamoci"/"Il Clubbino": Cico; Kristian Key & Alberto Sparta; Enrico Andriolo; Marco Festa e molti altri. Upstairs House Privè "SedAction Live Show": Stefano Mat's Mattara; Kris T.; Daniele Dalla; Andrea Beat. Voice by Fede P. Vocalist. Camini Hip Hop Stage powered by "Chocha Lovers": Zalos e Ray Jones. Wine Clubroom powered by "Smug": Daniels; Fabry B.; Andrea Cogo And-C. Hosting the Show: Mc Ale Satoshy + Mc Mat Satoshy + Mc Cico. Infoline sui prezzi e per prenotazioni tavoli: Ricky Funway 333.4195777 - Cico 347.6545359; Massi Angelstaff: 338.9637207 - Giovanni Pollo Loco 340.7223783.

