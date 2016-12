"Christmas Dinner": tagliata di manzo al "Gilda Music Hall" di Vicenza

Venerdì 23 dicembre alle 20 la discoteca "Gila Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 organizza la cena pre-natalizia "Christmas Dinner" con il menù ristorante o il menù pizzeria al costo di 20 euro (compresa l'entrata nel locale da ballo). I menù saranno preceduti da aperitivo e buffet. La serata continuerà dopo le 23 con l'evento musicale "Funky Remember Christmas" con sonorità commerciali e revival. Nel dopocena ingresso a 10 euro donna e 12 euro uomo fino alle 24.30; 15 euro dopo le 24.30 per tutti. Info prenotazioni cena o tavoli: 0444 348128 - 337.463972 - info@discotecagilda.it.

MENU' RISTORANTE:

APERITIVO con buffet

PRIMO: Risotto mantecato con carciofi e speck

SECONDO: Tagliata di manzo con patate al forno

SORBETTO al calice

Acqua, vino e caffè

MENU' PIZZERIA: Aperitivo con buffet , pizza, bibita e caffè

