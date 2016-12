"Christmas Cuore Matto": ingresso omaggio fino alle 23 al "Feel Club"

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 25 dicembre dalle 22 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza e "Funny Group" presentano "Christmas Cuore Matto" per festeggiare insieme il Natale in una magica atmosfera. In consolle suoneranno i dj Andy Fava, Andrea Castello e Gianni B. con le voci di Giulio Palm Beach e Davide Vip Staff come vocalist della serata. Alle 2 pizza per tutti i partecipanti al party. Per l'occasione ingresso omaggio per tutti fino alle ore 23. Prezzi: 14 euro per l'uomo e 10 euro per la donna dopo le ore 23. Tavoli a partire dai 20 euro. Infoline per prenotazioni cena e tavoli: 349.4938449 - info@feelclub.it.

ELENCO DISCOTECHE