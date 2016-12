"Cenone Low Cost": super veglione al "H2O Drink & Food" di Sandrigo

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 18 alle ore 10 del mattino il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 organizza il "Cenone Low Cost" per il veglione di San Silvestro con l'aperitivo di benvenuto, un ricco menù economico dagli antipasti al dessert e tanta musica fino all'alba nel dopocena. Il programma prevede l'aperitivo alle 18 e il cenone alle 21. Ci sarà un menù alternativo per i vegetariani. Come sempre in linea contro le speculazioni di Capodanno, il locale "H20" offre una valida alternativa di qualità nell'Alto Vicentino per salutare l'arrivo del nuovo anno. A partire dalle 23 ci sarà il dopocena con la "Maratona di Capodanno" insieme a 6 dj. Alla mezzanotte brindisi offerto per tutti. In regalo una bottiglia di prosecco alle compagnie di 6 persone. Durante la serata gadget e soprese in omaggio. Presenti la zona Fumatori, l'area relax e il parcheggio custodito. Posti limitati. Si potrà prenotare gratuitamente anche il tavolo peril dopocena. Costo cenone: 25 euro solo su prenotazione. Dopocena: ingresso libero per tutta la notte fino ad esaurimento posti. Infoline per prenotazioni: 0444.658098 - 347.1019199.

Il Menù del Cenone di Capodanno:

APERITIVO DI BENVENUTO

ANTIPASTI: Trilogia Invernale

2 PRIMI: Crespelle ai funghi - Risottino con salsiccia e radicchio (Per i vegetariani risotto alle verdure)

SORBETTO TROPICALE

2 SECONDI: Arrosto di maialino con patate al forno - Cotechino con lenticchie (Per i vegetariani bis di hamburger: verdure grill & scamorza + spinaci & parmigiano)

DESSERT: Pandoro goloso al cioccolato

ACQUA - VINI - CAFFE'

BRINDISI DI MEZZANOTTE OFFERTO A TUTTI

BOTTIGLIA DI PROSECCO PER LE COMPAGNIE DA 6 PERSONE

