"Cenone di San Silvestro": il galà più esclusivo di Vicenza al "Casamia Easy Club"

Sabato 31 dicembre dalle 20 fino al mattino il nuovo locale "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 15, inaugurato venerdì 23 dicembre, presenta il "Cenone di San Silvestro" per il galà più esclusivo di Capodanno nel capoluogo berico con un ricco menù a cura di "Dimitri Restaurant" oltre al dopocena musicale per spettacoli ed intrattenimenti. Apertura delle porte alle 20 circa con aperitivo in piedi insieme al buffet di benvenuto fino alle 21. A seguire comincerà il gran veglione con un antipasto, due primi, due secondi e dessert più acqua, vini e caffè. A partire dalle 23 il locale sarà aperto per il dopocena danzante con la situazione "Capodanno Casablanca". Alla mezzanotte brindisi con spumante, panettone e pandoro per festeggiare insieme l'anno nuovo. Alle 4 comincerà l'evento "After Hour Party Casamia", che proseguirà ad oltranza. Verso le 5 ci sarà la colazione per tutti i presenti. Prezzi Cenone: 70 euro uomo e 55 euro donna con prenotazione entro il 27 dicembre; 80 euro uomo e 65 euro donna con prenotazione dopo il 27 dicembre. Prezzi Dopocena: 15 euro con consumazione con prenotazione entro il 30 dicembre; 15 euro senza consumazione il giorno dell'evento; 10 euro dalle ore 4 per l'After "Casamia". Ingresso Riservato ai Maggiori di 18 anni. Partner Ufficiale della serata: "Dimitri Restaurant". Partner Ufficiali Casamia Easy Club: Pinocchio Musicafè, Zushi Vicenza, Ovosodo Vicenza, Al Paradiso da Tranquilli, Puff, Off Events, Smart Business. Infoline per prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it - www.casamiaeasyclub.it

Il Menù del Cenone di San Silvestro:

Aperitivo con Buffet: Stuzzicando frivolezze calde e fredde all'italiana - Pomodoro cotto in terracotta con Pan dorato e cuore di burrata - Gaspacho al basilico con dadi di toscano e origano fresco - Insalata di farro con zucchina e carota croccante - Focaccia al lievito madre con sale dolce e rosmarino - Ricottina con salma croccante al curry - Frittatina invernale cotta a bagnomaria con erbette spontanee dei Berici

Antipasto: Soufflè di Trentin grana 24 mesi con battuta delicata di broccolo romano e cremoso di ceci all'olio Evo.

2 Primi Piatti: Riquadro di pasta all'uovo padellato con collezione di verdure croccanti e ristretto di frutti rossi - Mantecato di riso e orzo perlato all'amarone leggermente passito, dadi di Asiago di malga e radicchio rosso di Treviso tardivo al bacon croccante.

2 Secondi Piatti: Guancialino di manza giovane al leggero sentore di salvia e rosmarino cotta a bassa temperatura su letto di patata di montagna - Piallata di pera matura e controfiletto di vitello al rosmarino e arancio maturo.

Dessert: Focaccia natalizia con spuma di cioccolato 56%, mascarpone e cuore di caffè cremoso

Vini: Pinot bianco ad Corte delle Rose - Merlot azienda Nardin - Prosecco Couveè brut azienda Borgo Molino

Acqua Recoaro - Caffè

