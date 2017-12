Cecilia Rodriguez dal Grande Fratello VIP al Diavoli & Diamanti

Martedì 19 dicembre dalle 22 alle 3 il Diavoli & Diamanti Art Gallery Fashion Club di Vicenza in via Vecchia Ferriera 37 (zona industriale - uscita autostrada Vicenza Ovest) ospiterà la modella Cecilia Rodriguez (sorella di Belen), direttamente dal GFVip - Grande Fratello VIP, il reality show su Canale 5, dove i concorrenti, personaggi del mondo dello spettacolo, sono spiati 24 ore su 24 da una serie di telecamere.

La Rodriguez è stata eliminata eliminata nell’11° puntata della seconda edizione del Grande Fratello VIP, abbandonando la Casa di Cinecittà dopo un televoto da 11 milioni di voti, che l’ha vista battersi contro altri 3 VIP molto amati dal pubblico, tra cui Cristiano Malgioglio. La modella ha accettato la sconfitta con il sorriso, uscendo dalla Porta Rossa non prima di aver salutato Ignazio Moser, suo nuovo compagno conosciuto proprio in questo reality. L'edizione 2017, condotta da Ilary Blasi in compagnia dell'opinionista Alfonso Signorini, è stata vinta da Daniele Bossari.

In consolle suonerà Matteo Favaretto. Dalle 22 ricco buffet in omaggio. Possibilità di cenare al locale su prenotazione con uno speciale menù preparato da Dimitri Restaurant. Ogni martedì firmato "Sette Stelle" per tutta la stagione il Diavoli & Diamanti proporrà ospiti e feste a tema. Fashion show, beauty contest e photo renederanno magica la serata fino a tarda notte.

Info & Prenotazioni: 320.3191534 Excite Management.

Prezzi: 10 euro donna - 15 euro uomo (consumazione compresa).

