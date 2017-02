"Carnival Student Party" al "Liv Club" di Bassano del Grappa

Sabato 25 febbraio dalle 21 alle 3 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 presenta "Carnival Student Party" per la festa di Carnevale in maschera con gli studenti degli istituti superiori di: Bassano del Grappa, Cittadella, Marostica, Breganze Possagno e Castelfranco Veneto. In Main Room suoneranno lo special guest Dark Polo Gang e Local Heroes con effetti speciali per sonorità commerciali-hip hop-edm. In Second Room ci saranno le selezioni musicali dei migliori dj emergenti del bassanese e dintorni. L'evento studentesco è organizzato da "Snack Culture", "Slumb", "Degamà" e tutti gli staff locali di pubbliche relazioni. Prezzi con consumazione: 13+2 euro - costo maggiorato nella sera dell'evento. Per informazioni: Samu 349.5012282. Per prevendite: Jacopo 348.8181494 (ticket Bassano, Cittadella, Castelfranco Veneto) - Edoardo 370.3022631 (ticket Bassano centro, stazione) - Enrico +39 342 1536944 (ticket Centro studi, Bassano). Servizio bus navette: Nicolò 342.5455463.

