"Carnival Revolution Tour 2017": mega show al "Palladio" di Vicenza

Martedì 28 febbraio è in programma il "Carnival Revolution Tour 2017" con una festa in maschera al Centro Commerciale Palladio di Vicenza in Strada Padova verso Padova 162. Previsto un mega-show con animazione e musica insieme alle hit più belle del passato e del presente rivisitate in chiave remix & mash-up per ballare a ritmi intensi. Ingresso a pagamento.

ELENCO DISCO E FESTE