Carnevale Sexy al "Kiss & Kiss": la pornostar Vanessa Stone & Brasil Samba Show

Sabato 1 aprile dalle 22.30 alle 4 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà la pornostar emergente Vanessa Stone insieme al "Brasil Samba Show" con Aurora Sampaio e Karla Santos direttamene dal sambodrodromo di Rio De Janeiro per il Carnevale più sexy del Nord Italia tra striptease bollenti e animazione. La strepitosa vanessa Stones torna a grande richiesta al Kiss & Kiss dopo il grande successo dell'11 febbraio, quando fu ospite insieme ad Amyra Hayes.

Prima e dopo gli show principali si alterneranno spettacoli di striptease e lap dance con le sexy ballerine in topless a rotazione ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè e alle consumazioni insieme alle ragazze del locale per i clienti. In consolle selezioni musicali house e hip hop. Presenti 3 sale fumatori e cocktail bar. Ingresso normale con consum

azione: 15 euro. Il "Kiss & Kiss" è sempe aperto dal martedì alla domenica (chiuso solo il lunedì). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e ricevimenti di laurea con spettacoli speciali per il festeggiato. Il pacchetto "addio al celibato" per compagnie di più persone comprende anche una posizione privilegiata in uno dei tavoli Vip con sconti speciali su bottiglie di vini, champagne e distillati. Infoline per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841 - 328.2343260 - info@kissvicenza.com

VANESSA STONE: è un sexy star emergente dopo il grande successo ottenuto nelle fiere dell'eros italiane, come "Bergamo Sex" e "Torino Sex". Oltre alle serate nei locali in tutta Italia, ha dichiarato in un'intervsta recente di aver gia' girato delle scene lesbo per la produzione "Xtime" e che probabilmente a breve esordira' nel porno con scene etero. Attualmente lavora per l'agenzia "Moastar".

