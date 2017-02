"Carnevale Mamma Mia": Ricky Iglesias Dj alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 24 febbraio dalle 20 alle 3 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta il "Carnevale Mamma Mia" per la festa in maschera più divertente del bassanese con animazioni, effetti speciali e musica coinvolgente. Dopo la "Cena di Carnevale" insieme al dinner live di Gianluca Indovino, comincerà il dopocena verso le 23.30 con lo special guest Ricky Iglesias dj. In consolle suoneranno anche i dj resident Andrea Marchiorello e Max Bassano. E' gradita la presenza in maschera. Prezzi: 10/15 euro. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

