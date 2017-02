"Carnevale in Barchessa": cena e dopocena in maschera alla "Casa dei Gelsi"

Sabato 25 febbraio dale 20 alle 3 la discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta "Carnevale in Barchessa" per la serata in maschera targata "Gelsi Family" con cena e dopocena. L'atmosfera scherzosa coinvolgerà i partecipanti con animazioni speciali e un locale addobato a tema. si potrà cenare con 4 tipi di menù: pizzeria (pizza+bibita+caffè); 2 ristorante a proposta (antipasto+secondo+dolce+caffè o antipasto+primo+secondo+dolce+caffè oltre a vino e acqua); menù alla carta. Possibilità anche dell'aperitivo con finger food a 3 euro. Costo: Menù Pizzeria 20 euro - Menù Ristorante 25/30 euro - Menù alla carta a prezzi variabili. Dopocena: 10/15 euro. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754.

