"Carnevale Hip Hop-Reggaeton" alla "Famiglia Latina" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Venerdì 24 febbraio dalle 23 alle 4 il locale "Famiglia Latina" di Vicenza in via Divisione Folgore 20 presenta il "Carnevale Hip Hop-Reggaeton" per una serata all'insegna della musica urbana con lo special guest Dj Prime 1, uno specialista della scena hip hop e rn'n con 17 anni di esperienza sulle spalle tra Ca' Di Dennis, Custom Pub, Crazy Bull e Princeville. In console il dj resident Omar con selezioni dembo e reggaeton e hip hop. Super animazione con le ballerine "Las Ninas Malas". E' gradita la presenza in maschera. Ingresso riservato ai soci Asi. Costo tessera annuale: 10 euro. Infoline: 342.7542358

ELENCO DISCOTECHE