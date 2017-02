"Carnevale Erotico": la nuova promessa del porno Dana Santo all'Elusive

Sabato 25 febbraio dalle 23 alle 4 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 (località Marchesane) ospiterà la pornostar italo-rumena Dana Santo con uno show mozzafiato di striptease a contatto con il pubblico per un "Carnevale Erotico". Dana Santo è una giovane promessa del mondo pornografico internazionale con numerose apparizioni nel cinema hard d'elite tanto da essere diventata già una nuova "pornodiva" molto conosciuta nel settore. Ha girato da poco l'ultimo film "L'Isola dei Depravati" con Sofia Bellucci, Dana Santo, Asia D'Argento, Markus Corona, Luca Bazooka e Mister Kong. L'artista hard ha avuto molto succeso nella pellicola "Prigioniera del Sesso", dove recita il ruolo della protagonista. E' stata una delle testimoni nel servizio "Truffa alle Pornostar" delle "Iene" del 15 aprile 2016 su Canale 5, riguardante i mancati pagamenti del Festival "Erotika" in Salento. Si esibisce durante i weekend nei locali di tutta Italia ed è presente in molte fiere erotiche internazionali, come l'Exsex di Bolzano nel novembre 2016, malgrado i suoi tantissimi impegni artistici davanti alle telecamere. Oltre al grande talento come attrice i suoi segni particolari sono il sorriso e lo sguardo ammaliante di un particolare "Strabismo di Venere", che ha sempre stregato i suoi fan durante gli spettacoli e nelle scene hot dei suoi film.

Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno show in topless delle ballerine del locale ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè. In console dj set by LorenzoSpeed from "Amore Radio Show" (in onda su "Radio Gamma 5" ogni seconda, quarta e quinta domenica del mese). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e di laurea con pregiate bottiglie di champagne e le migliori etichette vinicole. Ingresso a 15 euro con consumazione. Info per prenotazioni tavoli o feste: 393.4532707.

ELENCO LAP DANCE