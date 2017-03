"Carnevale delle Famiglie ai Gelsi: Second Edition": cena con festa in maschera

Dopo il successo della prima edizione di domenica 26 febbraio, domenica 5 marzo dalle 18 alle 24 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta il "Carnevale delle Famiglie Second Edition" per una grande festa in maschera dedicata soprattutto ai bambini. A partire dalle 18 lo staff della "Gelsi Family" accoglierà i più picccoli in un'atmosfera goliardica con animazioni, giochi di prestigio, babydance e truccabimbi a tema. I bimbi si potranno divertire liberamente, mentre i genitori potranno rilassarsi con una cena in compagnia. E' gradito l'abbigliamento a tema con il travestimento da clown, supereori, principesse, fate o qualsiasi altra maschera di fantasia. Cena solo su prenotazione: Menù Pizzeria-Ristorante Bambini a 10 euro - Menù Pizzeria Adulti a 15 euro - Menù Ristorante Adulti a 20 euro - Menù alla Carta a prezzi variabili. Per informazioni e prenotazioni: 348.2258978 - 348.8819606 - 0424.561754.

I menù della serata:

MENU' PIZZERIA BAMBINI (max 14 anni) con pizza e bibita a 10 euro

3 MENU' RISTORANTE BAMBINI (max 14 anni):

Piatto cheeseburger + patatine + bibita: 10 euro

Piatto wurstel + patatine + bibita: 10 euro

Piatto cotoletta + patatine + bibita: 10 euro

MENU' PIZZERIA ADULTI con pizza, bibita e caffè: 15 euro

MENU' A PROPOSTA ADULTI: 20 euro

MENU' ALLA CARTA di carne o di pesce con bibita e caffè: prezzi variabili a seconda delle portate

