Carnevale con l'ex pornostar rumena Sofia Cucci al "Kiss & Kiss"

Sabato 25 febbraio dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss &Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà l'ex pornostar Sofia Cucci per uno striptease erotico a contatto con il pubblico. Sofia Cucci, in precedenza Gucci (nata a Hunedoara in Romania il 9 giugno 1986), è un'ex attrice pornografica romena naturalizzata italiana, dopo che si trasferì in Italia all'età di 10 anni tra Gallipoli e Napoli. Nel 2006 debutta come attrice pornografica nel film porno "Dirty Dance" diretto dal regista Renzo Reggi. Ha lavorato con tante icone del cinema hard come: Franco Trentalance, Rocco Siffredi, Milly D'Abbraccio, Fernando Vitale, Vittoria Risi. Nel 2009 ha una piccola parte nel film intitolato "Moana" su Sky Cinema con Violante Placido. Dal 2012 il suo cognome d'arte è stato cambiato in Cucci dopo un reclamo della casa di moda Gucci. Ha dichiarato la fine della sua carriera nella pornografia il 31 dicembre 2015 dopo aver girato una sessantina di film hard.

Prima e dopo lo show principale si alterneranno spettacoli di striptease e lap dance con le sexy ballerine in topless a rotazione ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè e alle consumazioni insieme alle ragazze del locale per i clienti. "Happy Hour" dalle 22.30 alle 23.30 con entrata a 10 euro. Ingresso normale dopo le 23.30 a 15 euro con consumazione. Il "Kiss & Kiss" è sempe aperto dal martedì alla domenica (chiuso solo il lunedì). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e ricevimenti di laurea con spettacoli speciali per il festeggiato. Il pacchetto "addio al celibato" per compagnie di più persone comprende anche una posizione privilegiata in uno dei tavoli Vip con sconti speciali su bottiglie di vini, champagne e distillati. Infoline per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841 - kisskissvicenza@gmail.com.

ELENCO LAP DANCE