"Caribbean Carnival": show brasiliano con Ana & Amanda al "Boys"

Lunedì 27 febbraio dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza in viale dell'Oreficeria 68 presenta l'evento "Caribbean Carnival" con lo show brasiliano di Ana & Amanda. Si festeggerà il Carnevale insieme con crostoli, frittelle e tante bollicine. Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno gli show delle 30 sexy girl in maschera con topless ogni 15 minuti oltre ai privè e alle consumazioni con le ballerine del locale insieme ai clienti. Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e di laurea con pregiate bottiglie di champagne e le migliori etichette vinicole. Il "Boys" è sempre aperto dal lunedì alla domenica (escluso il martedì giorno di riposo). Ingresso a 15 euro con consumazione. Infoline per prenotazioni tavoli o feste: 0444.960737 - 347.2102067.

