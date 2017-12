Capodanno al Viest: Mal e Fantaghirock con Radio Birikina & Bella e Monella

Domenica 31 dicembre dalle 20 in poi è in programma Capodanno al Viest Hotel di Vicenza con Radio Bella e Monella & Radio Birikina: gran buffet di carne e pesce, intrattenimento, musica, animazione con dj set ed esibizioni live di Mal e del gruppo Fantaghirock. Dopo il cenone, si ballerà fino all'alba a tutta musica per iniziare al meglio il nuovo anno al ritmo anni ‘80 e ‘90. Possibilità pernottamento in albergo compreso nel pacchetto Dinner & Music.

MAL. Pseudonimo di Paul Bradley Couling (Llanfrechfa, 27 febbraio 1944), è un cantante e attore britannico naturalizzato italiano. Cominciano alla fine del 1965 i suoi primi spettacoli al Piper di Roma, il locale più di tendenza in quegli anni per il beat italiano, dove si esibiscono anche altri artisti, come Patty Pravo o i The Rokes. E' il successo, che porta The Primitives ad incidere un album per l'etichetta Piper Club, intitolato Blow Up, con alcune delle canzoni che suonano dal vivo, come Every Minute of Every Day, Gimme Some Lovin' degli Spencer Davis Group, la band del giovanissimo Steve Winwood, Standing in the Shadows of Love, e 2 traduzioni di Luigi Tenco e Sergio Bardotti di Thunder'n Lightnin. La casa discografica punta però decisamente Mal, che in effetti riscuote molto personale anche verso il pubblico femminile), ed impone di pubblicare i dischi da lì in poi con il nome "Mal dei Primitives". Di fattomincia lo comincia la carriera solista del musicista, anche se il complesso lo accompagnerà ancora, specialmente negli spettacoli dal vivo.

FANTAGHIROCK. Musica, savoir-faire e tanta voglia di divertire: ecco la filosofia dei Fantaghirock con un repertorio che si è evoluto negli anni e che attualmente spazia dal pop commerciale al revival, da pezzi evergreen internazionali alle più famose canzoni italiane più famose gli ultimi 40 anni. Si esibiscono in un continuo susseguirsi di brani divertenti, ballabili e cantabili per divertiredivertendosi.

Offerta Capodanno 2018 - Cenone & Pernottamento:

Cenone a buffet con bevande incluse, prosecco di benvenuto

Possibilità di intrattenimento per bambini e assistenza di tate professioniste

1 notte in camera matrimoniale, possibilità di terzo letto su richiesta - Ingresso Centro Benessere il 31/12 pomeriggio e l’01/01 la mattina

Ingresso Spa per due ore secondo disponibilità all’arrivo - Accesso alla palestra - Colazione a buffet con prodotti dolci e salati - Posto auto riservato - Wi-fi free

Costo totale a persona per adulti e ragazzi sopra i 16 anni: 139 euro - Offerta valida per la serata e la notte del 31 dicembre 2017 con inizio alle ore 20. Al momento della prenotazione è necessario confermare in quale sala si desidera cenare tra Ristorante, Veranda e sala Palladio.

Per i bambini e i ragazzi sotto i 16 anni costi e soluzioni disponibili su richiesta. E’ richiesto il prepagamento del 50% alla conferma della prenotazione previa carta di credito o bonifico e il saldo entro il 15 dicembre, non rimborsabile.

Tassa di soggiorno obbligatoria di 2 euro a notte a persona non inclusa.

Per info e prenotazioni: 0444.582677 - www.viest.it/capodanno-2018-cenone-e-pernottamento

