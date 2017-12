Capodanno Cuore Matto al Feel Club di Vicenza

Domenica 31 dicembre il Capodanno 2018 al Feel Club di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 è Cuore Matto, l'evento simbolo del divertimento in città e non solo. Il locale berico è dedicato ogni notte all'eccellenza musicale ed enogastronomica con selezioni sonore di qualità ed un ristorante raffinato. Il format itinerante Cuore Matto è una certezza dell'intrattenimento, dedicato a chi vuol divertirsi con eleganza, emozionandosi per un evento da ricordare ogni volta con la voglia vivere tutto daccapo.

GRAN GALA'. Per l'ultima notte del 2017 la proposta culinaria Feel sarà di ottimo livello con il Gran Galà dall'aperitivo in piedi tra cocktail e bollicine con finger food di vario tipo, come un'intera isola di pesce crudo e cotto in Bellavista e mini tramezzini con spuma di mortadella e olive nere. A tavola 9 portate, tra cui risotto mantecato al Moet & Chandon con scampi reali e gocce di olio al basilico ed un filetto di manzo alla griglia su croccante di pane alle erbette accompagnato da patate al forno.

MUSICA. Per la notte di San Silvestro 2018 il divertimento inizierà con il Dinner Live di Francesco Capodacqua, ex concorrente di Amici diventato poi un vero professionista della musica e del canto. Al mixer dj set by Luca B e più tardi in console si alterneranno Andrea Bozzi, M. Favaretto, Gianni B e A. Castello. Alla voce invece ci sono Giulio Palm Beach e Davide Vip Staff.

ORARI:

20:00 - APERITIVO DI BENVENUTO

dalle 21:00 - INIZIO GRAN CENONE DI SAN SILVESTRO

dalle 22:30 - APERTURA DISCOTECA CON INTRATTENIMENTO MUSICALE E LIVE

alle 00:00 - BUON 2018, BRINDISI E BUFFET DI DOLCI

PREZZI:

GRAN GALA DI S. SILVESTRO COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRIDISI DI MEZZANOTTE

PRENOTAZIONE CENA entro il 25 dicembre: UOMO 80 EURO - DONNA 60 EURO

PRENOTAZIONE CENA dopo il 25 dicembre: UOMO 100 EURO - DONNA 80 EURO

LA NOTTE FEEL CLUB - Dalle 22.30:

Ingresso con 2 consumazioni con prenotazioni entro il 30 dicembre: 22 euro uomo - 18 euro donna

Ingresso normale con 1 consumazione senza prenotazione: 22 euro uomo - 18 euro donna

AC HOTELS (hotel convenzionato) - Infoline per prenotazioni: 349.4938449 - 80 euro Camera Doppia Incluso - Breakfast a buffet fino alle 12 - Late Checkout alle 15.

Evento Facebook con i dettagli: www.facebook.com/events/1938223239836212/

Contatti: Feel Club - 349.4938449 - info@feelclub.it

Informazioni e aggiornamenti: www.feelclub.it - www.instagram.com/feel.club/ - www.facebook.com/VICTORYCLUB

ELENCO DISCO E FESTE