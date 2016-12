"Capodanno Casablanca" al "Casamia Easy Club" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 23 fino al mattino il nuovo locale "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 15, inaugurato venerdì 23 dicembre, presenta l'evento "Casablanca" per il Capodanno 2017 in una notte in bianco e nero con un dopocena musicale sensazionale dai rimti coinvolgenti oltre al "Cenone di San Silvestro" a cura di "Dimitri Restaurant" con un ricco menù dall'antipasto al dessert. Verrà festeggiato il nuovo anno alla mezzanotte per il classico brindisi con spumante, panettone e pandoro per tutti. Alle 4 comincerà la situazione dell'After Hour Party Casamia. Prevista la colazione all'alba verso le 5. Prezzi Dopocena: 15 euro con consumazione con prenotazione entro il 30 dicembre; 15 euro senza consumazione il giorno dell'evento; 10 euro dalle ore 4 per l'After Hour. Prezzi Cenone: 70 euro uomo e 55 euro donna con prenotazione entro il 27 dicembre; 80 euro uomo e 65 euro donna dopo il 27 dicembre. Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni. Partner Ufficiale della serata: "Dimitri Restaurant". Partner Ufficiali Casamia Easy Club: Pinocchio Musicafè, Zushi Vicenza, Ovosodo Vicenza, Al Paradiso da Tranquilli, Puff, Off Events, Smart Business. Infoline per prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it - www.casamiaeasyclub.it.

ELENCO DISCOTECHE