"Capodanno Capovolto" al "Piper Caffè" di Isola Vicentina

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 1 gennaio 2017 dalle ore 2 fino al mattino il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina in via dei Laghi 74 presenta il "Capodanno Capovolto" per i nottambuli berici con la musica del dj Devid Jey. Ingresso libero. Il "Piper Caffè" è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 2 (tranne domenica 17.24) per colazione, pausa pranzo ed aperitivo con numerosi eventi musicali in serata. Oltre 30 tipi di cocktail dai classici "Cuba Libre" e "Alexander" fino ai pestati fantasia del barman e alla specialità "Invisibile". Infoline per prenotazioni: 389.0984479.

ELENCO DISCOTECHE