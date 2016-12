Capodanno Afrobeat: "New Year Eve Party" al "Cà di Dennis" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 22 alle 5 il locale "Cà di Dennis" di Vicenza in via Zamenhof 423 presenta l'evento "New Year Eve Party" per il veglione scoppiettante di Capodanno a ritmo di hip hop, r&b, trap, afrobeat e reggaeton. In consolle il resident dj Mike con special guest a sorpresa. Per tutta la notte "free food" a buffet con lo champagne offerto a mezzanotte per il brindisi del nuovo anno. Tutte le donne vestite di rosso avranno in omaggio una bottiglia di prosecco. Per informazioni prezzi e prenotazione tavoli: 348.8447767 Dj Mike - 380.1545229 Dennis - 345.8222853 Yama - 327.5512451 Mamadì.

ELENCO DISCOTECHE