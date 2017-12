Domenica 31 dicembre è in programma Capodanno ad Asiago, 2018 - Aspettatevi di tutto! nel Palaghiacchio Hodegart per un grande show con 4 format musicali di successo con le best hit di tutti i tempi e generazioni. Si festeggerà l'11° anniversario del party più ricco e più spettacolare di sempre nell'Altopiano dei Sette Comuni. Nel corso di tutta la nottata si succederanno dj e vocalist, ballerini, sbandieratori e mascotte, accompagnati da effetti speciali e video show strabilianti e da gadget per il pubblico.

2000 Wonderland, Trash Mob, Enamorè e Corso Como sono i format del programma artistico della serata con una carrellata delle più celebri performance e spettacoli, che faranno ballare e divertire fino all’alba. Dall’energia degli Anni 2000 by Wonderland alla musica trap & hip hop di Trash Mob fino alla club music di Corso Como e allla movida sfrenata di Enamorè, sarà impossibile resistere con un inizio magico firmato da Lucky Luke Band per un live d'autore.

La one night, organizzata da Due Punti Eventi con il patrocinio della Città di Asiago e della Provincia di Vicenza, è da tempo il veglione più atteso, che raccoglie migliaia di partecipanti da tutto il territorio berico, proponendo situazioni sonore diverse ed esplosive con coinvolgenti animazioni destinate a lasciare il segno.

“Il Capodanno ad Asiago è un evento consolidato delle festività natalizie dell’Altopiano, che raccoglie turisti e partecipanti da diverse province” dichiara il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern “Accoglienza, organizzazione e sano divertimento sono gli ingredienti di questa riuscita festa alla quale l’Amministrazione rinnova con convinzione il suo sostegno e la sua ospitalità”.

“L’undicesima edizione sarà la più bella di sempre” commenta l’organizzatore Valerio Simonato di Due Punti Eventi “Ogni anno il nostro impegno è rivolto alla creazione di un programma sempre più creativo e in linea con le tendenze, oltre al perfezionamento della logistica e della sicurezza, nel corso della festa e sulle strade”.

SERVIZI BUS NAVETTA GRATUITI. Anche questa edizione è organizzata in collaborazione con l’Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus. Per la serata si prevedono servizi di bus navetta gratuiti da e per le diverse località dell’Altopiano e delle città di Thiene, Schio e Bassano del Grappa. Da quest’anno inoltre è previsto un servizio di collegamento anche con la città di Padova e i comuni della Riviera del Brenta, con un contributo. Un modo per far festa garantendo la sicurezza.

Sponsor ufficiali della manifestazione: Bisson Auto è sponsor tecnico con le auto Mazda personalizzate con il logo dell’evento; Shana Shop con i buoni sconto di € 5 su un minimo di € 50 di spesa; Emisfero e Famila con i buoni spesa di € 5 su un minimo di € 30 di spesa; Targa System by Game Club sostiene il progetto “divertiti in sicurezza”.Media Partner: Il Giornale di Vicenza

INFORMAZIONI PRATICHE

SERVIZIO AUTOBUS GRATUITO:

Dalle stazioni di THIENE - SCHIO - BASSANO DEL GRAPPA: Partenza ore 20.00 - 22.00 | ritorno 03.30 - 05.00 - Fino a completamento pullman - Prenotazione obbligatoria: tel. 0445 360516 - comunicazione@due-punti.com - In caso di neve le partenze sono anticipate di un’ora.

In Altopiano 2 bus navetta con servizio continuo (ogni 30 minuti) - dalle ore 21.30 alle ore 05.00 con fermate: TRESCHÈ CONCA - CESUNA - CANOVE - GALLIO

1 bus navetta con fermate:

ENEGO (partenza ore 20.00 - ritorno ore 05.15)

FOZA (partenza ore 20.30 - ritornoore 05.15)

LUSIANA (partenza ore 21.30 - ritornoore 03.30)

CONCO (partenza ore 21.45 – ritorno ore 03.30)

ROTZO(partenza ore 22.30 - ritornoore 04.30)

ROANA (partenza ore 22.45 - ritornoore 04.30)

SERVIZIO AUTOBUS A PAGAMENTO DA PADOVA - Andata 21.30 e ritorno 05.00 da Padova (stazione FS) con prenotazione obbligatoria - Info: 339.6417774

SERVIZIO AUTOBUS A PAGAMENTO SAN BONIFACIO - Andata e ritorno da San Bonifacio con fermate intermedie Montebello Vicentino, Arzignano, Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest con prenotazione obbligatoria - Info: 345.6520601

INGRESSO (inclusa prima consumazione-bibita): 25 euro + diritti di prevendita (in prevendita fino al 30/12/2017) / 35 euro il 31/12/2017 dalle ore 10.00 presso il Palaghiaccio

INFORMAZIONI: DUE PUNTI EVENTI tel. 0445 360516 – eventi@due-punti.com

PREVENDITE: DUE PUNTI EVENTI tel. 0445 360516 – eventi@due-punti.com

PR INFOLINE: 347 6545359 – 340 7397537 - ASIAGO: Sportello Informazioni Turistiche tel. 0424 462221 - GALLIO: Caffè Italia 340 9344980 - VICENZA: 346 3370400 - BASSANO DEL GRAPPA: Dischiponte 0424 503834 - SCHIO-THIENE: 347 5477077 - MONTECCHIO-VALDAGNO: 335 1250689 - 345 6520601 / VERONA-SAN BONIFACIO: tel. 392 1776708 - PADOVA: 339 6417774 / RIVIERA DEL BRENTA: 349 4768846

Prevendite online e presso i punti vendita VIVATICKET e TICKETONE

