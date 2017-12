Capodanno 2018: nuove tendenze dal Peter Pan al Pineta Luxury fino al Winter Beach Party

Comunicato ufficio stampa Lorenzo Tiezzi (ufficiostampa@lorenzotiezzi.it - 339.3433962)

E poi, ecco un po' di tendenze in tutta Italia per il Capodanno 2018, tendenze che in realtà sono molto diverse tra loro (è un momento di coesistenza) negli eventi del Capodanno 2018... Una caratteristica comune è il successo. Infatti, come hanno raccontato i dati comunicati al recente congresso SILB (il maggiore sindacato dei locali da ballo), il settore tiene. Anzi è in leggera crescita.

Alla faccia della presunta 'crisi' della nightlife, che in realtà è quella di un costante cambiamento di luoghi di ritrovo in cui solo ciò che muore viene celebrato da media e dai social, luoghi in cui si esprime chi non balla o non balla più... i ragazzi e non solo loro continuano ballare. E le disco che anni fa per capodanno erano spesso chiuse oggi sono quasi tutte aperte. E le tante proposte piacciono.

Nei locali funzionano soprattutto i party dinner & dance, ovvero che iniziano con un ricco cenone e finiscono all'alba con musica 'happy'.

VICENZA la stessa gestione accomuna un club come Feel ed uno spazio immenso al coperto come Villa Bonin: in entrambi la cena è all'altezza di un ottimo ristorante, ma poi si balla fino all'alba.

E la musica più hot è quel sound urban che è un mix di reggaeton, hip hop e pop. Un simbolo di questa tendenza musicale è senz'altro è Vida Loca, una delle one night più attive in Italia che fa ballare infatti ben due città in contemporanea (Bari e Riccione). Vida Loca non è solo : i suoi show emozionano.

Funziona anche l'elettronica più 'spinta' (techno e dintorni), che fa muovere a tempo soprattutto i festival. Questi eventi sono ormai palcoscenico non solo per superstar, musicama pure per nuovi talenti. Ad Amore, a Roma, ad esempio suona Red Line, giovane artista che ha appena pubblicato un intero album per la label italiana Petra Beat Records.

Ma funziona più esclusività o i grandi party tutti da saltare? Entrambi! Ci sono brand come Samsara Beach che a Riccione propongono sia l'esclusività di un dinner show come "Paris in Love" per la notte del 31/12 mentre l'1 gennaio ci si può scatenare gratis ballando in spiaggia al Marano...

EVENTI CAPODANNO 2018: LA NOTTE DI SAN SILVESTRO:

Vicenza - Capodanno 2018 Cuore Matto @ Feel Club: Il Capodanno 2018 al Feel Club di Vicenza è Cuore Matto, l'evento simbolo del divertimento in città e non solo. Feel è un club dedicato ogni notte all'eccellenza ed al puro intrattenimento. La qualità musicale di questo spazio chi fa tardi a Vicenza la conosce bene. Il bello è che Feel Club è anche un ristorante raffinato, il luogo perfetto per passare con gli amici l'ultima notte dell'anno. Cuore Matto poi è una certezza: è un appuntamento dedicato a chi vuol divertirsi con eleganza, emozionandosi.

Vicenza - Capodanno 2018 @ Villa Bonin - Rivaz & Thorn: Dalle 20 a tarda notte, anzi fino al mattino, il 31 dicembre 2017 a Villa Bonin, luogo simbolo di Vicenza per chi ha voglia di divertirsi con stile, prende vita il Capodanno 2018. Dall'aperitivo alla cena fino al party, ogni dettaglio dell'evento è curato con grande cura, per permettere agli ospiti di questo spazio di vivere l'ultima notte del 2017 in modo davvero speciale. Nella grande main room il ritmo è soprattutto house, con sonorità pop dance che danno spazio ai grandi successi attuali e pure a quelli del passato (anni '70 '80 '90). In console tra gli altri c’è Rivaz, sul palco va il performer Thorn. In Barchessa i ritmi invece passano dal reggaeton all'electro latino, dal sound dance fino a belle canzoni in italiano.

Madonna di Campiglio (TN) - Alberto Salaorni @ Al-B.Band con Radio Deejay: Alberto Salaorni & Al-B.Band: Capodanno 2018 a Madonna di Campiglio (TN) con Radio Deejay. Sul palco con Nicola Savino, Cristina Chiabotto, Andrea & Michele in Piazza Sissi (ingresso libero).... Per il gruppo veronese è senz'altro uno dei concerti più attesi di una stagione ricca di successi e pure, purtroppo, di qualche momento davvero difficile... Sul palco il repertorio e la energia della Al-B.Band sono unici

Lago di Levico (TN) - Reggaeton di S. Silvestro o 100% #Ignorant Party alla Fabbrica di Pedavena (BL): E' un doppio evento scatenato, perfetto per gustare i piatti trentini (e non) della Fabbrica e divertirsi con le sonorità del momento (reggaeton) oppure cantare e ballare con gli amici...

Bellagio (CO) - Capodanno sul Lago @ Lido di Bellagio & Silvio Bellagio: Lido di Bellagio Day & Nightclub insieme a Silvio Bellagio, per l'ultima notte del 2017 presentano Capodanno sul Lago, una festa da favola. La proposta è piaciuta molto: sono già sold out da diverse ore la cena di gala da Silvio Bellagio, la possibilità di dormire in hotel e pure i tanti appartamenti proposti dallo staff di Silvio e Lido. Ma si può ancora cenare e ballare al Lido...

Como - Capodanno sul Lago di Como 2018: Gran Cenone & party al Made Club e relax all'Hotel Cruise con Platinum: Made Club - Como propone un Capodanno sul Lago di Como 2018 tutto da vivere a chi ha voglia di passare l'ultima notte dell'anno con gli amici, scatenandosi già a cena e poi sul dancefloor con il party Cenando&Ballando. In console c'è Cucky, alla voce Icio, una delle coppie più affermate e scatenate del clubbing italiano. Insieme faranno ballare e cantare chiunque: a cena proporranno la migliore musica italiana di tutti i tempi, più tardi il sound sarà decisamente internazionale ma altrettanto coinvolgente. Detto in due parole molto efficaci: greatest hits & happy music.

Courmayeur (AO) - Ben Dj fa scatenare Canteen @ Shatush: Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. Ha appena fatto ballare a New York il party di presentazione del Calendario Pirelli. Per le feste e per Capodanno 2018 fa ballare l'esclusivo Canteen @ Shatush a Courmayeur. Il 27 dicembre ed il 6 gennaio è invece al mixer dello Shatush...

Lissone (MB) - Gran Galà di Capodanno @ Noir: Dalle 20 e 30 prende infatti vita un sontuoso Cenone di San Silvestro. I piatti propongono un mix vincente di carne e pesce, un vero viaggio culinario tra terra e mare che si conclude dolcemente con i dolci della tradizione... Alle 21 e 15 inizia la cena a buffet, mentre dalle 22 ci si gode il jazz swing dei Wine & Moka. Dopo il fatidico brindisi di mezzanotte, prende vita il dj set di Corrado Appeddu, che al Noir ed in tanti locali di qualità è di casa (ad esempio suona al Blu Beach di Porto Rotondo)

Telgate (BG) - Capodanno 2018 #Costez @ Nikita di Telgate (BG) - C'è poi già grande attesa per il Capodanno 2018 targato #Costez, che si celebrerà al Nikita di Telgate (BG) e inizierà con una cenone d'eccellenza (su prenotazione, 60 euro a persona con 2 antipasti, 2 primi, secondo, dolce ed una bottiglia di vino ogni 3 persone). Tra i nomi annunciati ad oggi ci sono molti dei protagonisti della scena, tra Brescia, Bergamo e Franciacorta: DR.Space al mixer, Brio e Mapez alla voce. Con loro in console il divertimento è assicurato. #Costez offrirà poi il brindisi di mezzanotte a tutti i partecipanti grazie alla collaborazione con Cantina Villa Crespia.

Milano - Happy New Year @ Pelledoca: C'è una bella novità per il party di Capodanno 2018 al Pelledoca - Milano. Al mixer arriva Marco Carpentieri, dj producer capace di far ballare ogni tipo di pubblico. Al Pelledoca Milano tutto è pronto per festeggiare un Capodanno 2018 da mille e una notte .Si parte alle 20 e 30 con un cenone davvero luculliano. I piatti sono davvero troppi per essere elencati tutti qui, ma sono già disponibili nel menu sul sito. (...)

Milano Marittima (RA) - Samuele Sartini fa scatenare l'esclusivo Pineta: Pochi dj italiani e non incarnano l'eccellenza per quel che riguarda house, melodia, tecnica, ritmo, stile ed efficacia sul dancefloor. Tra questi c'è senz'altro il marchigiano Samuele Sartini, uno che sul groove spinge decisamente forte eppure non esagera mai. Per questo il suo tour tocca un po' tutti i top club italiani e spesso è dj guest pure in tante super super disco internazionali, ad esempio in Barhein e a Montecarlo. E per Capodanno suona al celeberrimo Pineta

Riccione (RN) - Samsara Beach - Riccione: Winter Beach Party l'1 Gennaio e Paris in Love al Samsara al 31/12: Dopo il successo del primo Winter Beach Party sulla sabbia della spiaggia del Marano a Riccione, l'1 gennaio Samsara Beach - Riccione replica. Dalle 15 e fino al tramonto ed oltre si balla forte... e la sera prima prende vita, all'interno del ristorante deluxe, il Capodanno Deluxe con dinner show "Paris in Love".

Riccione (RN) & Modugno (BA): Il ritmo urban di Vida Loca cresce: Capodanno al Peter Pan - Riccione (RN) & al Demodé di Modugno (BA): Il ritmo che sta facendo ballare il mondo oggi è un mix vincente tra pop, hip hop e reggaeton. Nel mondo questa musica si chiama semplicemente urban. Basta godersi la playlist delle canzoni più ascoltate su Spotify nel 2017... ed è quello di Vida Loca, che è capace di proporre ben nove eventi in altrettanti club dal 22 al 31 dicembre 2017 - Il Capodanno 2018 Vida Loca è in due città: al Peter Pan di Riccione ed al Demodé di Modugno (BA)

Fondi (LT) - 31/12 Robert Blues @ Sofia: Il mondo musicale di Robert Blues è in costante evoluzione. Ha infatti appena remixato "Basketball", canzone prodotta da Jean Marie ft. Marta Sanchez e Flo.Rida. La sola versione di Robert Blues, decisamente efficace ed energica, in poche ore ha già totalizzato oltre 335.000 ascolti su Spotify, la bibbia della musica attuale. Jean Marie, Marta Sanchez e Flo.Rida sono poi vere star dell'universo clubbing internazionale... il 31/12 Robert Blues fa scatenare il Sofia di Fondi, club di cui è anche art director.

