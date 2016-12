"Capodanno 2017: Shock Me...Amadeus" al "Gilda Music Hall" di Vicenza

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 dalle 23 alle 5 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta l'evento "Capodanno 2017: Shock Me...Amadeus" con una situazione musicale a 360 gradi. In consolle suoneranno per tutta la notte i dj Roberto Stoppa, Roberto Visonà e Dario G. insieme all'animazione dei "Glovers" con Alan, Matteo e Rits. A partire dalle ore 20 si potrà cenare con il "Gran Galà di San Silvestro" per il classico cenone a menù ristorante o menù pizzeria oltre all'aperitivo con buffet e al brindisi di mezzanotte compreso in entrambe le formule: per gli ospiti grande estrazione di un weekend omaggio per due persone. Prezzi dopocena: 20 euro fino a mezzanotte; 25 euro dopo mezzanotte. Prezzi cenone + disco: 55 euro (menù ristorante); 35 euro (menù pizzeria). Per informazioni e prenotazioni: 0444.348128 - 337.463972.

ELENCO DISCOTECHE