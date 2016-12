"Capodanno 2017: Roba da Grandi" alla "Corte degli Aranci" di Marano Vicentino

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 24 alle 6 "La Corte degli Aranci" di Marano Vicentino in via San Fermo 58 presenta il "Capodanno 2017: Roba da Grandi" con un elegante dopocena musicale per l'evento più esclusivo dell'Alto Vicentino oltre al veglione con un super cenone a scelta tra 3 menù all'italiana, ristorante classico e deluxe. La serata "glamour" con i migliori dj set del momento in circolazione sarà dedicata ed è stata studiata per un pubblico adulto con ingresso vietato ai minori di 24 anni. La storica location della "Corte degli Aranci" è stata ristrutturata, mantenendo inalterate le caratteristiche e le particolarità dello storico casolare veneto, che si trova a pochi chilometri dai principali centri dell’Alto Vicentino e dal casello autostradale di Thiene. Il raffinato "Veglione di Capodanno" con i 3 tipi di cenone firmato "Roba da Grandi" partirà alle 21 con live show e animazione: alle 23.30 doppia situazione musicale nel portico e nel privè. Solo dopo le 24 sarà possibile l'ingresso per il dopocena. Prezzi solo per la discoteca: 20 euro con 2 consumazioni con prenotazione entro il 30 dicembre; 20 euro in serata con una consumazione senza prenotazione. Prezzi cenoni fino ad esaurimento posti disponibili: "Cena all'Italiana" (50 euro entro il 23 dicembre e 60 euro dopo il 23 dicembre); "Menù Ristorante Cenone" (60 euro entro il 27 dicembre e 70 euro dopo il 27 dicembre); "Menù Ristorante Deluxe" (80 euro entro il 23 dicembre e 90 euro dopo il 23 dicembre). Infoline per prenotazioni: Ricky Funway 333.4195777 - Massi Angelstaff 338.9637207 - Jan Gianluca 333.9734365.

ELENCO DISCOTECHE