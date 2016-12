"Capodanno 2017: Haze Ignorance Party": free drink al "Miralago" di Arcugnano

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre 2016 dalle 22 alle 5 la discoteca "Miralago" di Arcugnano in via Lago di Fimon 117 organizza "Capodanno 2017: Haze Ignorance Party" per una notte all'insegna dell'ignoranza con la situazione dance "Haze", il nuovo format in grado di unire musica e divertimento, creato per dare valore alla scena underground. In consolle suoneranno 3 top dj a sorpresa con sonorità a 360 gradi: deep, house, commerciale, hip hop, reggaeton, dance anni '90-2000, hardcore, techno e goa. A mezzanotte grande brindisi con prosecco e pandoro. Servizio bar con "free drink" per tutta la notte. Guardaroba gratuito. Presente zona fumatori riscaldata. "Dress Code" elegante. Vietato l'ingresso ai minori di 17 anni. Prezzo: 20 euro in prevendita fino al 26 dicembre - costo maggiorato in serata. Infoline per prevendite: Michele 348.8688183 (Brendola - Grancona); Samuele 334.8973885 (Lonigo); Edoardo 340.8285636 (San Bonifacio - Verona); Filippo 360.788600 (Sovizzo - Creazzo - Altavilla); Simone 345.0479772 (Vicenza).

ELENCO DISCOTECHE