Capodanno 2017 con gli "Ackeejuice Rockers" al "Revolution Live Club" di Molvena

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Dopo il successo dello scorso anno, tra sabato 31 dicembre 2016 e domenica 1 gennaio 2017 ritorna l'evento di "Capodanno 2017" marchiato "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15 con un excursus di generi musicali mixati dagli "Ackeejuice Rockers" insieme ad effetti speciali. Il duo famoso di dj/producer, scoperti da Kanye West nel 2013, sono King P e Ali Selecta, che hanno cominciato la loro carriera tra il 1999 e il 2000 con la dancehall, hip hop e reggae della scena caraibica. Si stanno affermando sempre più sia nella scena musicale moderna nazionale e internazionale. Sono appena tornati dalla tourneè negli Stati Uniti e sono pronti per scatenarsi nella notta di San Silvestro con ritmi intensi e frenetici in consolle. Ackeejuice Rockers Music Link: www.youtube.com/watch?v=a6A53Pfc7t4 - www.youtube.com/watch?v=WP4lw85sIqI. On stage l'animazione di "Sweet Devils Dance Crew". Special guest voice by Mr. Mudimbi. Il locale aprirà alle ore 1. Alle ore 6 saranno disponibili cornetti per tutti. Partner: Absolute Wodka. Prezzi in serata: 20 euro con consumazione; 15 euro senza consumazione. Prevendite fino al 30 dicembre: 15 euro con consumazione. Prevendite on line: 15 euro + 1.22 di diritti su www.mailticket.it/evento/9530. Infoline per prenotazioni tavoli e prevendite: 0424.411115 (dal lunedì al venerdì 14.30-19).

