Capodannno a Villa Bonin: cenone e afterdinner by Rivaz & Thorn

Domenica 31 dicembre dalle 20 alle 6 Villa Bonin Club & Restaurant di Vicenza presenta Capodanno 2018 con cenone live e dopocena con 3 situazioni musicali per l'evento più atteso dell'anno insieme agli special guest Rivaz dj & Thorn perfomer.

Dalle 20 aperitivo. Alle 21 Cenone Italian Style o Gran Galà di San Silvestro con Dinner Live Show by Luca B. Dalle 22:30 apertura porte discoteca per l'afterdinner. Per chi ha prenotato il cenone brindisi con Franciacorta Brut docg - Contadi Castaldi - Friuli Venezia Giulia. Per tutti gli altri nel dopocena brindisi con dolci, panettone e pandoro. Durante la nottata grande buffet sempre aperto e colazione per tutti.

Fino all'alba del 1 gennaio in main room le migliori scenografie con animazione e sound dalla house alla commerciale fino agli anni '70 '80 '90. In consolle: Andrea Bozzi - Nicola Bozzetto - Gianmaria Veronese. Voice by Chaiara Giorgianni. In barchessa le più belle selezioni di reggaeton e electro latino, commerciale e italiano con Kris T. & Daniele Dalla.

CENONE DI SAN SILVESTRO:

APERITIVO IN PIEDI IN COMUNE PER GRAN GALA' E CENONE ITALIAN STYLE: cocktail bellini by Canella - prosecco ca' bolani - cocktail mimosa e cocktail analcolici

- finger food con polpettine di manzo, peperoni ripieni, minicaprese, surimi con soia e baccala' mantecato

- isola di pesce crudo e cotto in bellavista (cocktail di gamberetti, insalatina di mare con ananas fresco,

- carpacci al coltello, mazzancolle in pasta fillo, chele di granchio impanate)

- cestini di pasta brise' con creme ai formaggi

- fantasia di sfogliatine al forno

- mini tramezzini con spuma di mortadella e olive nere, salmone e rucola, vegetariano e grana padano a scaglie

CENONE DI SAN SILVESTRO:

SERVITI AL TAVOLO:

- cestino di pasta sfoglia ai porcini su cremosa al parmigiano, guanciale di sauris e perle di ribes

- cannolo di pasta all'uovo con mousse di capesante e branzino su besciamella di pesce e polvere di capperi

- selezione carnaroli al tartufo nero dei berici mantecato con burro chiarificato

- balanzoni allo stravecchio di malga con creme fume' e julienne di zucchine

- ghiacciata al limone e gin hendrick's

- filetto di manzo alla griglia con patate alle erbette, mazzetto di verdurine al vapore e lenticchie del buon augurio

- sinfonia agli amaretti con sfera di gelato al cioccolato e rum

- piccola pasticceria e frutta di stagione a centro tavola

VINI: scaia 2016 igt "tenuta sant'antonio" veneto - cabernet-sauvignon igt 2015 doc "cecchetto" veneto

acqua minerale naturale "levissima" e frizzante "san pellegrino" + caffe' selezione vero + Brindisi di mezzanotte

CENONE ITALIAN STYLE:

SERVITI AL TAVOLO:

- selezione di salumi tipici italiani: sopressa veneta, crudo di montagnana, coppa di parma

- selezione di formaggi tipici italiani: asiago dop, pecorino romano dolce, fontina della valtellina

- schiacciate, focacce in fantasia e pane carasau

- lasagnetta alla bolognese

- maccheroncini al torchio con funghi del sottobosco e scaglie di parmigiano

- gran selezione di pizze artigianali della tradizione al tagliere

- pandoro di verona con crema chantilly

BEVANDE E BIBITE: Birra bionda riserva "baffo moretti" in caraffa - Lambrusco doc 2016 "lini" emilia romagna - Acqua minerale naturale "levissima" e frizzante "san pellegrino" caffè selezione vero + Brindisi di mezzanotte

LA NOTTE VILLA dalle ore 22:30 - COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE

INGRESSO DISCOTECA CON PRENOTAZIONE ENTRO IL 30.12 CON 2 CONSUMAZIONI: UOMO 22 EURO - DONNA 18 EURO

INGRESSO DISCOTECA SENZA PRENOTAZIONE CON CONSUMAZIONE: UOMO 22 EURO - DONNA 18 EURO

CENONE DI GALA - COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE: PRENOTAZIONE CENA ENTRO IL 25.12 - UOMO 80 EURO - DONNA 60 EURO / PRENOTAZIONE CENA DOPO IL 25.12 - UOMO 100 EURO - DONNA 80 EURO

CENONE ITALIAN STYLE - COMPRENSIVO DI INGRESSO IN DISCOTECA E BRINDISI DI MEZZANOTTE: PRENOTAZIONE CENA ENTRO IL 25.12 - UOMO 60 EURO - DONNA 50 EURO / PRENOTAZIONE CENA DOPO IL 25.12 - UOMO 70 EURO - DONNA 60 EURO

AC HOTEL(albergol convenzionato): prenotazioni 349.4938449 - 80 euro camera doppia incluso breakfast a buffet alle 12 - Late Checkout ore 15

INFORMAZIONI - PRENOTAZIONI CENONE/TAVOLI: 393.0123393 - info@villabonin.it - www.villabonin.it - www.facebook.com/VILLABONIN/ - www.instagram.com/villa_bonin/

