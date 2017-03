"Candy Love": special guest Andy Fava al "Feel Club" di Vicenza

Sabato 25 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 presenta l'evento "Candy Love" per il dopocena musicale con lo special guest dj Andy Fava. Dinner Live il live di Nicola Bozzetto dj. After Dinner con il dj set by Andrea Bozzi. Voice by Andrew Vee. A partire dalle 21 cena-evento con il doppio menù pizzeria-ristorante. Ingresso omaggio donna fino alle 1. Dopocena: 10 euro donna dopo le 1 - 14 euro uomo. Tavoli: 25 euro. Infoline per prenotazioni: 338.9637207.

ELENCO DISCOTECHE