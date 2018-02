Candy Love @FeelClub

Il venerdì sera immergiti in un mondo pieno di dolcezza a partire dalla cena con il live show più sfizioso fino a lasciarti trasportare verso le prime luci dell'alba!



♥INGRESSO OMAGGIO DONNA ENTRO LE ORE 01.00♥



>>La Cena<<

Dalle 21.00 le porte del FeelClub si aprono per l'aperitivo!

Scegli il menù perfetto per te!



RISTORANTE (donna 26 €, uomo 30€)

Nel prezzo del ristorante (con menù a scelta di carne o di pesce) è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, l'antipasto, il secondo piatto (oppure l'hamburger gourmet “FEEL”), il dessert, acqua, vini selezionati e caffè. (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di a 5€)



PIZZERIA (donna 21€, uomo 23€)

Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo, pizza o insalatona a scelta oppure l'hamburger gourmet “FEEL”, birra o bibita e caffè.



>> I PREZZI <<

Ristorante: donna 26 €, uomo 30€

Pizzeria: donna 21€, uomo 23€



La notte Candy Love

Ingresso entro le ore 01.00

Donna: omaggio

Uomo 14€



Ingresso dopo le ore 01.00

Donna: 10€

Uomo:14€





INFO&PRENOTAZIONI

☎ Mobile: +39 349 4938449