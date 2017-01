"California Love": il top party hip hop al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

Venerdì 3 febbraio alle 22.30 torna la one night "California Love" con il meglio della musica hip hop, r'n'b e reggaeton di tutti i tempi presso il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45. Line Up Dj: Tore - Lexo - Capo - Jo. Vocalist: Kush - Cut Master D. Ingresso omaggio per tutti entro mezzanotte. Dopo le 24 entrata con consumazione: 7 euro uomo e 5 euro donna. Infoline per prenotazioni: 347.5787017 - 340.8268114 - 334.9981859.

