"California Dream Men": la notte delle donne a "Villa Bonin" con cena e dopocena

Mercoledì 8 marzo dalle 20 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 organizza la Festa della Donna in modo speciale con una super cena riservata solo al mondo femminile con stripmen e un dopocena esplosivo con la performance dei "California Dream Men", il famoso gruppo di spogliarellisti. Intrattenimento live dalle 21 ale 22 con lo show di Alberto e Martin per un'atmosfera caldissima. Verso mezzanotte il momento atteso con l'esibizione sexy dei "California Dream Men" per la gioia di tutte le donne presenti. Cena: Menù Pizzeria 20 euro - Menù Ristorante 25 euro. Dopocena: 8 euro donna - 10 euro uomo. Infoline per prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it.

I menù della serata:

Menù Giropizza + Ingresso (20 euro): aperitivo di benvenuto al tavolo, giro pizza degustazione con selezione di pizze dello chef, birra o bibita e caffè (al posto della pizza si potrà scegliere una delle insalatone o l'hamburger gourmet)



Menù Degustazione Ristorante + Ingresso (25 euro): aperitivo di benvenuto al tavolo, l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (a scelta l'aggiunta del primo con un sovrapprezzo di 5 euro)

