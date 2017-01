Mercoledì 11 gennaio dalle 21 alle 22 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 presenta l'evento musicale "Caliente" per una serata hip hop e reggaeton. In console selezioni musicali by Jo Dj. Previsti sconti sui drink. Ingresso gratuito. Infoline: 334.9981859.

ELENCO DISCOTECHE