Burlesque acrobatico con striptease: la sexy star Mandy Goldie al "Kiss & Kiss"

In occasione di Pasqua, sabato 15 aprile dalle 22.30 alle 5 il locale di lap dance "Kiss & Kiss" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 11 ospiterà la sexy star ungherese Mandy Goldie per uno show originale di burlesque acrobatico con striptease. Prima e dopo lo spettacolo principale si alterneranno spettacoli di striptease e lap dance con le sexy ballerine in topless a rotazione ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè e alle consumazioni insieme alle ragazze del locale per i clienti. In consolle selezioni musicali house e hip hop. Presenti 3 sale fumatori e cocktail bar. Ingresso con consumazione: 15 euro. Il "Kiss & Kiss" è sempe aperto dal martedì alla domenica (chiuso solo il lunedì). Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e ricevimenti di laurea con spettacoli speciali per il festeggiato. Il pacchetto "addio al celibato" per compagnie di più persone comprende anche una posizione privilegiata in uno dei tavoli Vip con sconti speciali su bottiglie di vini, champagne e distillati. Infoline per prenotazioni tavoli o feste: 0444.563966 - 347.9640841 - 328.2343260 - info@kissvicenza.com.

MANDY GOLDIE: l'artista si interessa alla danza classica, danza jazz e alla show dance fin da giovanissima, muovendo i primi passi a 12 anni con le primissime perfomance. Dopo aver fatto la modella per sfilate di moda e concorsi di bellezza, come Miss Ungheria e Miss Planet, inizia ad insegnatica aerobica e fitness, unendo l'utile al dilettevole. Poi comincia la carriera di ballerina e sexy star, girando tutto il mondo dal Giappone ai Caraibi fino all'Australia e in Europa. Si specializza nel burlesque, che da sempre è sempre stata la sua più grande passione. Ultimamente si è cimentata in "Aerial Hoop" e "Hammock", contribuendo ad aumentare la carica sensuale ed esotica ai suoi spettacoli molti famosi per queste caratteristiche uniche nel suo genere.

(nella foto in alto Mandy Goldie in versione burlesque)

