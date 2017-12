Buon Compleanno The Club al Mada Cafè: 4 anni di party nel vicentino

Lunedì 18 dicembre dalle 22 alle 3 al Mada Cafè & Club di Isola Vicentina è in programma la festa di compleanno The Club per celebrare i 4 anni anni di party a Vicenza e provincia. In omaggio per tutti buffet, torta e champagne.

In consolle suoneranno a rotazione tutti i dj The Club, che si sono avvicendati nel tempo: Loira Linda - Gianmaria Veronese - Dj Capo - Kris T. - Rita Pagano. Voice by Bruno Bella Vita. Come ogni lunedì ingresso gratuito. Consumazione facoltativa. Infoline per prenotazione tavoli: 340.8268114.

