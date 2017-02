"Brit Pop Invasion": il carnevale in stile british al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 25 febbraio dalle 21 alle 4.30 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento musicale "Brit Pop Invasion" per festeggiare il Carnevale in stile "british". Nella piovosa isola d'oltreoceano dal 1960 al 2000 è passata tanta buona musica, catalogata in precisi movimenti musicali dal "Swinging London" al "British Invasion", dal "Cool Britannia" al più recente "Brit Pop". Verrà celebrato quel periodo storico musicale per ballare a ritmi intensi. Come oggi notte londinese, che si rispetti si partirà alle ore 21, dove fino alle 24.30 il pre-serata sarà live con "Junk Street", "Stereo Age", "Mildred", "For Sore Eyes" e "Never Alone". Poi ci sarà la solita situazione pop-rock con le canzoni dei gruppi più famosi moderni e classici, come "Oasis", "Coldplay", "The Beatles", "Duran Duran", "David Bowie", "Rolling Stones" e molti altri ancora. Prezzi: 3 euro fino alle 22.30 - 5 euro dopo le 22.30. Infoline con servizio clienti tutti i giorni dalle 10 alle 19 al numero telefonico: 347.1601429.

