BOTANICAL GARDEN • l'evento Estivo del Venerdì🌿



Erbe, spezie, bacche, radici e fiori saranno i protagonisti di un assortimento di cocktail per un "GARDEN-TO-GLASS" di alto livello, con essenze preziose e ingredienti ricercati.



La galleria si trasformerà in un giardino botanico in cui risvegliare i 5 sensi, sorseggiare cocktail freschi e godersi una serata estiva con gli amici.



★ DRINKLIST con cocktail botanici

★ DJ SET BALY dalle 22.00

★ FREE entry



Ti aspettiamo Venerdì dalle 21.00 🌱🍸