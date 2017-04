"Boom Remember": i dj storici della Vicenza by night anni '90 a Villa Bonin

Venerdì 19 maggio dalle 21 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza in via del Commercio 39 presenta l'evento musicale "Boom Remember: la Notte Urla" con il grande party ufficiale del locale, che ha fatto la storia del capoluogo berico. In console suoneranno per l'occasione tutti i dj mitici del "Boom" negli anni '90: Ottomix - Roberto Visonà - Roberto Stoppa - Andrea Bozzi - Dario G. - M. Cappello - M. Giaretta - Miky B. Dinner Live by "Irene Guglielmi & Movida Band". Dalle 21 si potrà cenare con 3 formule gastronomiche (compreso l'ingresso nel locale da ballo per il dopocena): il menù ristorante (28 euro uomo - 26 euro donna); il piatto unico "Villa" (23 euro uomo - 21 euro donna); il menù pizzeria (23 euro uomo - 21 euro donna). Dalle 23 ingresso in discoteca a pagamento con consumazione. Infoline per prezzi e tavoli: 393.0123393 - info@villabonin.it - www.villabonin.it.

