Boom Remember a Villa Bonin

Venerdì 28 Settembre

VILLA BONIN - Club & Restaurant presenta



=Remember Boom=



A Villa Bonin, il giardino estivo di Vicenza, vogliamo vivere ancora una volta le emozioni che hanno dato vita alla storia della notte della nostra città.

Dalla cena fino alle prime luci, come allora, i migliori successi per un evento pieno di emozioni!



Alla consolle si alterneranno i dj che hanno lasciato il loro sound all’interno del BOOM:



ALFRED AZZETTO - LUCIO BARADEL - VDJ MARCO OSSANNA - ROBERTO STOPPA - ROBERTO VISONA - ANDREA BOZZI - DARIO G. -MIKY B. -MARCO GIARETTA - MATTEO FAVARETTO - MARCO CAPPELLO



Tutto questo succederà in una sola notte!

Tutto questo è #OnlyVilla





== La Cena ==



Dalle ore 21.00 Villa Bonin apre accogliendoti con l’aperitivo firmato Martini e il suo sfizioso buffet di benvenuto. A seguire delizieremo il tuo palato con la nostra cena scegliendo, al momento della prenotazione, tra le seguenti proposte:



Ristorante: Donna 30,00€ - Uomo 33,00€



Nel prezzo del ristorante è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo sarà servito l'antipasto, il secondo piatto, il dessert, acqua, vini selezionati e caffè (A scelta l'aggiunta del primo, con un sovrapprezzo di € 5). In serata potrai scegliere se degustare i nostri piatti di pesce o di carne, oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



Pizzeria: Donna 23,00€ - Uomo 25,00€



Nel prezzo della pizzeria è compreso l'ingresso in discoteca, l'aperitivo di benvenuto e buffet. Al tavolo, pizza a vostra scelta, birra o bibita e caffè. Chi vuole al posto della pizza può scegliere una tra le nostre deliziose insalatone oppure i nostri nuovi hamburger gourmet.



=== PREZZI E ORARI ===

Dalle ore 22.30 è possibile l’ingresso in discoteca:



Ingresso entro le ore 01.00:

Donna: 12,00 € con consumazione

Uomo: 15,00 € con consumazione



Ingresso dopo le ore 01.00:

Donna: 14,00 € con consumazione

Uomo: 18,00 € con consumazione