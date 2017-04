"Boom Baby": punk-rock-grunge anni '80 al "Revolution Live Club" di Molvena

Sabato 1 aprile dalle 23 alle 4 alla discoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15/A torna l'evento musicale "Boom Baby" con una one night hip punk, rock e grunge anni '80. Per l'occasione ci sarà il dj set by Dave suonerà sui dischi insieme ad un musicista d'eccezione Gymy Valente, batterista storico del Revolution pronto con il suo "Drum Set" ad improvvisare, tenendo il tempo sui brani più incalzanti. Ingresso: 5 euro (birra/analcolico) fino alle 24 - 8 euro (coktail) fino alle 24 - 8 euro dopo le 24.

