"Bonita Pasion Latina": la noche sensual di Vicenza al "Casamia Easy Club"

Venerdì 14 luglio dalle 22 alle 4 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza ospiterà "Bonita Pasion Latina" per la "noche sensual" del capoluogo berico con "Latinos Unidos Summer Tour". In consolle suonerà Deejay Calle Ocho. Animazione by Magic Dance Academy. Ingresso con prima consumazione obbligatoria a 8 euro. Infoline per prenotazioni: Roger 366.9381816 - Emanuel 349.0578455.

