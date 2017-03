"Bon Mercredì": sexy show con LorenzoSpeed dj set all'Elusive

Mercoledì 1 marzo dalle 21 alle 2 il locale di lap dance "Elusive" di Bassano del Grappa in via Guariento 37 (località Marchesane) presenta l'evento "Bon Mercredì" con sexy spettacoli di lap dance insieme al dj set by Lorenzo Speed from "Amore Radio Show" (in onda su "Radio Gamma 5" ogni seconda, quarta e quinta domenica del mese). Ogni 15 minuti si alterneranno gli spettacoli in topless con le ballerine del locale oltre ai classici privè. Ampia disponibilità per addii al celibato, feste di compleanno e di laurea con pregiate bottiglie di champagne e le migliori etichette vinicole. Ingresso a 8 euro con consumazione. Info per prenotazioni tavoli o feste: 393.4532707.

