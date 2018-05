Bob Sinclar a Villa Bonin di Vicenza

Venerdì 1 Giugno il giardino estivo d’eccellenza ospiterà uno tra i dj più famosi al mondo



BOB SINCLAR



Dal 2006, vincendo World Music Award come miglior dj al mondo, continua la sua ascesa con un successo dietro l’altro scalando anno dopo anno le classifiche pop dance mondiali!

Bob Sinclar, non è solo uno dei re delle notti ibizenche (suona da sempre al mitico Pacha, che ha da poco festeggiato i 50 anni di attività).

E' il dj pop star per antonomasia. Ha lo straordinario potere di smuovere le masse e di far ballare persone di ogni età.

Ma la star francese non ha bisogno certo di presentazioni, soprattutto in Italia, dove ha partecipato a tanti spot tv ed è stato super ospite al Festival di Sanremo.

Inoltre, Christophe Le Friant, questo il suo vero nome, è stato protagonista di colonne sonore immortali, tra cui quella del capolavoro di Paolo Sorrentino "La Grande Bellezza".

La sua versione di "Far L'Amore", mitico successo di Raffaella Carrà, è uno dei brani più importanti del film, premiato con L'Oscar. Bob Sinclar è un'icona, ma la sua musica conta ancora più della sua immagine: ha inciso 8 album e scalato le classifiche con decine di singoli di successo. «L'Italia è come una droga per me - ammette Bob - ogni volta che torno è un'iniezione di felicità». Il legame con il bel paese ha contraddistinto molte tappe della carriera del dj, che ha raggiunto la fama mondiale grazie al tormentone Love Generation, pubblicato nel 2005 e inno dei Mondiali di Calcio 2006 vinti proprio dagli azzurri.



DISCOTECA

Entrata in discoteca a partire dalle ore 22.30, Il dj set inizierà verso le 1:30





LA CENA



In occasione della notte più attesa di questa estate, Villa Bonin ti invita, all’esclusiva cena di gala pensata e realizzata per rendere ancora più unico questo evento.

Il numero dei posti sarà limitato a 250 persone.

Se si preferisce si puo scegliere l’informalità del menù Pizza, hamburger e insalatone.

Il numero dei posti sarà limitato a 200 persone.





Dalle ore 21.00 Villa Bonin accoglie per l’aperitivo in piedi:

A deliziare il vostro palato fingers food di terra e di mare, millefoglie assortite al forno, fritturina di verdure pastellate e

Parmigiano Reggiano 48 mesi al balsamico accompagnati da Vino Prosecco Treviso Doc - Montelvini, Martini zen, Martini Royale e soft drinks.



CENA DI GALA



Spiedino di tonno rosso e gamberoni alla piastra su stracciatella di burrata con sfera di riso venere al cardamomo e pistacchio tostato

oppure

Carne salada trentina su lettino di misticanza con scaglie di grana, olive taggiasche e pomodorini confit



Risotto agli asparagi di Bassano mantecato al burro chiarificato



Filetto di manzo alla griglia accompagnato da patate al forno e caponatina di verdure

oppure

Medaglione di branzino con cuore di baccalà mantecato accompagnato da patate alle erbette e pomodoro ramato al gratin di pane speziato



Cheesecake al limoncello con gelato all’amarena



VINI

Lugana DOC 2015, San Benedetto Zenato

Veneto Corvina IGT - Scaia 2014, Tenuta Sant’Antonio

Levissima Still Water & San Pellegrino Sparkling Water





MENU PIZZA



Dopo essere stati deliziati dell’aperitivo in piedi, al tavolo sarà servita, una pizza a vostra scelta, una tra le sfiziose insalate o uno degli hamburger gourmet, birra o bibita, Cheesecake al limoncello con gelato all’amarena e caffè .





I menu descritti saranno disponibili esclusivamente per questa serata.





PREVENDITE & PREZZI



La serata inizia a partire dalle ore 22:30



Entro il 27.05.2018 sono disponibili le prevendite online http://www.villabonin.it/ ticket.htm al prezzo di 22€ + d.p., oppure si potrà acquistarle direttamente al box office di Villa Bonin.

L’acquisto della prevendita garantisce l’accesso prioritario al locale.

Sarà possibile accedere in serata a prezzo maggiorato.



PREZZO CENA DI GALA 50€ (comprensivo dell’ingresso in discoteca)

PREZZO MENU PIZZERIA 35€ (comprensivo dell’ingresso in discoteca)





INFO PREVENDITE & CENA



39 393 0123 393

info@villabonin.it

www.villabonin.it



INFO TAVOLI

+39 339 759 7624