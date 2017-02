"Bling": le top hit hip hop e r&b al "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza

Mercoledì 1 febbraio dalle 21 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 (zona San Felice Cattane) presenta l'evento musicale "Bling" con la one night berica infrasettimanale di hip hop e r&b per i migliori successi del passato e del presente. In consolle suonerà Sama dj. Ricca l'offerta per i drink dal semplice spritz ai classici Pinacolada, Margarita, Manhattan, Caipiroska e Mojto fino al Cosmopolitan, Figaro, John Collins e Turquoise Blue: i cocktail Gatto e Geppetto sono le specialità della casa, creati dai barman profesionisti, preparati dalla "Barman Service". Ingresso libero. Infoline: 349.6862906 - info@pinocchiomusicafe.it.

ELENCO DISCOTECHE