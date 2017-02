Sabato 4 marzo dalle 22 alle 2 il locale "Majirò Cafè" di Zanè in via Prà Bordoni 73 presenta l'evento "Blackvibes" per l'appuntamento fisso con la black music. In console special guest dj Gredy con il meglio della musica hip hop-reggaeton- trap. Ingresso libero.

