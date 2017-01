"Black Party": l'amico dello Zoo di Radio 105 Alex China dj all'H2O

Sabato 28 gennaio dalle 21 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta l'evento musicale "Black Party" per la festa avvolta nel colore del mistero e della notte con lo special guest Alex China Dj, l'amico dello "Zoo" di Radio 105. Ampia "Zona Music" & "Area Relax". Parcheggio sorvegliato. Possibilità di fare tavoli nel dopocena. "Zona Ristorante" aperta dalla 19 alle 23 con menù alla carta, bruschette, panini e la specialità delle "piadi-pizze" a cura dello chef Tony. Ingresso libero. Infoline: 0444.658098 - Andrea 347.1019199.

ELENCO DISCO E FESTE